S&P altera perspectiva do rating de Petrobras, Bradesco, BRF e outras empresas para positiva

Um dia após alterar a perspectiva de rating BB- do Brasil de estável para positiva, a S&P Global informou nesta quinta-feira, 15, em comunicado, que faz o mesmo com várias empresas do País. A agência explica que a mudança ocorre em todas as entidades corporativas ou infraestruturas com ratings direta ou indiretamente limitados pelo soberano.

A perspectiva positiva reflete a potencial elevação dos ratings, após uma eventual ação similar sobre o soberano, diz a S&P.

Segundo a agência, o rating do Brasil significa um limite para um grande número de empresas, diante da avaliação de que um default soberano geraria também estresses no crédito para essas entidades.

O comunicado da S&P traz uma lista de empresas que tiveram agora a perspectiva do rating em escala global alterada para positiva:

- BRF S.A.;

- CESP Companhia Energética de São Paulo;

- Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia;

- Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo;

- Companhia Energética de Pernambuco (CELPE);

- Companhia Energética do Rio Grande do Norte;

- EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.;

- Energisa Paraíba-Distribuidora de Energia S.A.;

- Energisa S.A.;

- Energisa Sergipe-Distribuidora de Energia S.A.;

- MRS Logística S.A.;

- Neoenergia S.A.;

- Petrobras.

Posteriormente, a agência informou sobre mudanças na perspectiva de ratings para positiva dos seguintes bancos, em outro comunicado:

- Bradesco;

- BTG Pactual;

- China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo S.A.;

- Banco do Nordeste do Brasil;

- Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES);

- Banco Santander;

- Banco Votorantim;

- Banco Citibank S.A.;

- Banco Safra;

- Banco ABC Brasil;

- Banco Cooperativo Sicredi;

- Banco do Brasil S.A. (BdB);

- Banco Pan S.A.;

- Caixa Econômica Federal (CEF);

- Haitong Banco de Investimento do Brasil S.A. (Haitong Brasil);

- Stone Instituição de Pagamento S.A. (Stone).