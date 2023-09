S&P altera de negativa para estável perspectiva de rating 'B-' da Turquia

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por André Marinho (via Agência Estado)

A S&P Global Ratings revisou de negativa para estável a perspectiva atribuída à nota "B-" de longo prazo da Turquia. A decisão reflete a guinada do governo a uma postura econômica mais ortodoxa após a reeleição do presidente Recep Tayyip Erdogan, de acordo com comunicado divulgado nesta sexta-feira, 29.

A instituição ressalta que o país enfrenta um quadro de economia superaquecida, déficit fiscal em alta e fortes pressões inflacionárias. No entanto, o BC local aumentou os juros básicos em 21,5 pontos porcentuais desde junho, em um esforço para estabilizar os preços.

"Acreditamos que até 2026, na ausência de uma incerteza política renovada, a novo

equipe pode reequilibrar a economia de Turquia para longe de um consumo financiado por dívida externa e rumo a contas externas e fiscais mais equilibradas", afirma a S&P.