Sorriso, em MT, mantém liderança no ranking de produção agrícola, com R$ 11,5 bi em 2022

O município de Sorriso, em Mato Grosso, registrou o maior valor de produção agrícola do País em 2022: R$ 11,5 bilhões, o equivalente a 1,4% do total nacional. O montante representa um aumento de 15,2% em relação ao ano anterior. Os dados são da pesquisa Produção Agrícola Municipal (PAM) 2022, divulgada nesta quinta-feira, 14, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Sorriso liderou o ranking de valor de produção pelo quarto ano consecutivo. Em 2021, o município teve o maior valor gerado com a produção de milho (R$ 4,2 bilhões) e soja (R$ 5,8 bilhões), destacando-se também no algodão herbáceo (R$ 1,3 bilhão).

O segundo maior valor de produção foi gerado por Campo Novo do Parecis, também em Mato Grosso, totalizando R$ 8,2 bilhões, alta de 7,9% em relação a 2021. A produção de soja, algodão e milho somaram R$ 7,8 bilhões no município.

O terceiro maior valor da produção agrícola do País veio de Sapezal, em Mato Grosso, com R$ 8,0 bilhões, queda de 11,5% em relação ao ano anterior. O destaque local foi a produção de algodão herbáceo, com R$ 3,6 bilhões, e de soja, com R$ 3,4 bilhões.

Em 2022, os 10 municípios com maiores valores da produção agrícola geraram juntos R$ 74,7 bilhões, uma fatia de 9,0% de todo o resultado gerado no País. Mato Grosso concentrava seis desses municípios. Bahia e Goiás tinham dois municípios cada.

"Todos eles, com exceção de Sapezal, em Mato Grosso, têm a soja como principal produto agrícola. Milho e algodão também são produtos de destaque nesses municípios", frisou o IBGE.