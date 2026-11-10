Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

SoftBank tem prejuízo trimestral com perdas extraordinárias ligadas a data centers nos EUA

Escrito por Redação AE (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O SoftBank Group registrou prejuízo líquido trimestral, pressionado por perdas em investimentos e por perdas extraordinárias ligadas a mudanças no plano de compras de equipamentos para geração de energia em projetos de data centers nos EUA.

A holding japonesa de investimentos em tecnologia divulgou nesta terça-feira (10) prejuízo líquido de 1,115 trilhão de ienes (US$ 7,06 bilhões) no trimestre encerrado em setembro. O resultado contrariou a estimativa de lucro de 53,5 bilhões de ienes em pesquisa com analistas do Visible Alpha.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

No mesmo período do ano passado, o SoftBank havia registrado lucro líquido de 2,502 trilhões de ienes, impulsionado por ganhos de bilhões de dólares com o investimento na OpenAI.

A empresa informou uma perda de 597,2 bilhões de ienes relacionada a alterações no plano de aquisição de equipamentos vinculados à geração de energia para data centers de inteligência artificial nos EUA. Segundo o SoftBank, uma de suas unidades revisou a estratégia de compras diante da evolução das exigências dos projetos em andamento e planejados.

O resultado fraco se soma a contratempos recentes. A China bloqueou a aquisição de US$ 5,4 bilhões do negócio de robótica da ABB, anunciada em outubro de 2025, que buscava combinar IA e robótica. O SoftBank pretendia usar a unidade - fabricante de braços robóticos e outros dispositivos empregados em manufatura e logística - como vitrine de uma ofensiva mais ampla em aplicações físicas de IA.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nos EUA, a SB Energy, empresa de data centers apoiada pelo SoftBank, adiou o IPO após enfrentar resistência do mercado em relação à avaliação. A rival da OpenAI, Anthropic, pretende manter o plano de abrir capital ainda neste mês, apesar da volatilidade recente ligada a investimentos em IA, segundo o The Wall Street Journal.

A OpenAI, por sua vez, levantou menos da metade do valor inicialmente pretendido em sua rodada mais recente, e a avaliação ficou abaixo do alvo, em US$ 1,25 trilhão.

O SoftBank tem ampliado suas apostas em IA nos últimos anos, deixando para trás a estratégia anterior de investir em um portfólio diversificado de startups. Em outubro, a holding informou que aportou mais US$ 10 bilhões na OpenAI, elevando o total investido na dona do ChatGPT para US$ 64,6 bilhões e a participação para cerca de 13%. Na semana passada, a Arm Holdings, empresa britânica de design de chips controlada pelo SoftBank, informou lucro trimestral acima do esperado, com a demanda por IA sustentando o crescimento. Fonte: Dow Jones Newswires.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
3º trimestre balanço SoftBank
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV