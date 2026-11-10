SoftBank tem prejuízo trimestral com perdas extraordinárias ligadas a data centers nos EUA

O SoftBank Group registrou prejuízo líquido trimestral, pressionado por perdas em investimentos e por perdas extraordinárias ligadas a mudanças no plano de compras de equipamentos para geração de energia em projetos de data centers nos EUA.

A holding japonesa de investimentos em tecnologia divulgou nesta terça-feira (10) prejuízo líquido de 1,115 trilhão de ienes (US$ 7,06 bilhões) no trimestre encerrado em setembro. O resultado contrariou a estimativa de lucro de 53,5 bilhões de ienes em pesquisa com analistas do Visible Alpha.

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No mesmo período do ano passado, o SoftBank havia registrado lucro líquido de 2,502 trilhões de ienes, impulsionado por ganhos de bilhões de dólares com o investimento na OpenAI.

A empresa informou uma perda de 597,2 bilhões de ienes relacionada a alterações no plano de aquisição de equipamentos vinculados à geração de energia para data centers de inteligência artificial nos EUA. Segundo o SoftBank, uma de suas unidades revisou a estratégia de compras diante da evolução das exigências dos projetos em andamento e planejados.

O resultado fraco se soma a contratempos recentes. A China bloqueou a aquisição de US$ 5,4 bilhões do negócio de robótica da ABB, anunciada em outubro de 2025, que buscava combinar IA e robótica. O SoftBank pretendia usar a unidade - fabricante de braços robóticos e outros dispositivos empregados em manufatura e logística - como vitrine de uma ofensiva mais ampla em aplicações físicas de IA.

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Nos EUA, a SB Energy, empresa de data centers apoiada pelo SoftBank, adiou o IPO após enfrentar resistência do mercado em relação à avaliação. A rival da OpenAI, Anthropic, pretende manter o plano de abrir capital ainda neste mês, apesar da volatilidade recente ligada a investimentos em IA, segundo o The Wall Street Journal.

A OpenAI, por sua vez, levantou menos da metade do valor inicialmente pretendido em sua rodada mais recente, e a avaliação ficou abaixo do alvo, em US$ 1,25 trilhão.

O SoftBank tem ampliado suas apostas em IA nos últimos anos, deixando para trás a estratégia anterior de investir em um portfólio diversificado de startups. Em outubro, a holding informou que aportou mais US$ 10 bilhões na OpenAI, elevando o total investido na dona do ChatGPT para US$ 64,6 bilhões e a participação para cerca de 13%. Na semana passada, a Arm Holdings, empresa britânica de design de chips controlada pelo SoftBank, informou lucro trimestral acima do esperado, com a demanda por IA sustentando o crescimento. Fonte: Dow Jones Newswires.

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*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.