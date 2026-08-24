SoftBank planeja emissão recorde de títulos com aposta em inteligência artificial

O SoftBank Group planeja emitir um volume recorde de títulos de dívida voltados para o varejo para ajudar a financiar investimentos em inteligência artificial. A empresa japonesa anunciou nesta segunda-feira, 24, que planeja emitir 1 trilhão de ienes (cerca de US$ 6,3 bilhões) em títulos. Os recursos obtidos com a emissão serão utilizados para investimentos relacionados à inteligência artificial e para o pagamento de títulos emitidos anteriormente.

A captação de recursos ocorre em um momento em que o SoftBank busca financiar uma estratégia de inteligência artificial cada vez mais ambiciosa. O grupo é um dos maiores apoiadores da OpenAI, com investimentos e compromissos financeiros de mais de US$ 60 bilhões. Fonte: Dow Jones Newswires.

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*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.