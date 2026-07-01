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ECONOMIA

SoftBank investe US$ 10 bilhões na OpenAI e completa segunda parcela de plano de investimentos

Escrito por Dow Jones Newswires (via Agência Estado)
Publicado em 01.07.2026, 16:10:00 Editado em 01.07.2026, 16:18:58
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O SoftBank Group investiu US$ 10 bilhões adicionais na OpenAI, completando a segunda parcela do seu plano de investimento de US$ 30 bilhões previamente anunciado.

A empresa japonesa de investimentos em tecnologia disse na quarta-feira, 1, que tomou emprestado US$ 10 bilhões sob um acordo de financiamento provisório para financiar a segunda parcela do investimento por meio de seu Vision Fund 2.

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O SoftBank Group disse que planeja concluir a última parcela de US$ 10 bilhões em 1º de outubro, depois de já ter investido a primeira parcela de US$ 10 bilhões na fabricante do ChatGPT em abril.

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast

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