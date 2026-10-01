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SoftBank investe mais US$ 10 bilhões na OpenAI e eleva participação para cerca de 13%

Escrito por Redação AE* (via Agência Estado)
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O SoftBank Group investiu mais US$ 10 bilhões na OpenAI, como parte do plano de investimento anunciado anteriormente, elevando o total já aplicado na criadora do ChatGPT para US$ 64,6 bilhões e sua participação acionária para cerca de 13%.

O grupo japonês de investimentos em tecnologia informou nesta quinta-feira (1º) que realizou a terceira e última parcela do plano de US$ 30 bilhões por meio do Vision Fund 2.

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Segundo o SoftBank, os recursos para financiar essa etapa final vieram do recente lançamento de notas seniores denominadas em moeda estrangeira. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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