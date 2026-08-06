SoftBank Group lucra menos no trimestre até junho, mas supera previsão

O japonês SoftBank Group informou que o lucro líquido no trimestre encerrado em junho caiu 18% em relação ao ano anterior, para 347,33 bilhões de ienes (cerca de US$ 2,20 bilhões), devido a ganhos menores provenientes de sua divisão Vision Funds, em balanço publicado nesta quinta-feira.

O resultado da empresa japonesa de investimentos em tecnologia, no entanto, superou com folga a estimativa de 125,9 bilhões de ienes apontada em uma pesquisa com analistas realizada pela provedora de dados Visible Alpha.

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Na contramão, a divisão Vision Funds registrou lucro de 5,43 bilhões de ienes, um valor muito inferior aos 451,39 bilhões de ienes de lucro obtidos no mesmo período do ano anterior.

O SoftBank afirmou que a avaliação de sua participação na OpenAI não sofreu alterações desde o final de março e acrescentou ainda que o Vision Fund 2 planeja captar US$ 10 bilhões em empréstimos utilizando suas ações da OpenAI como garantia neste mês. No trimestre de janeiro a março, a empresa sediada em Tóquio registrou um ganho de US$ 25 bilhões com sua participação na OpenAI, criadora do ChatGPT, o chatbot de inteligência artificial (IA) amplamente utilizado.

A empresa japonesa de investimentos em tecnologia já realizou diversos grandes investimentos na OpenAI e planeja aportar mais US$ 10 bilhões em outubro. Isso deve elevar o investimento total do SoftBank na OpenAI para US$ 64,6 bilhões, representando uma participação de cerca de 13%.

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Investidores acompanham atentamente o SoftBank Group, dadas as preocupações com a intensa captação de recursos por empresas para investimentos em infraestrutura de IA, bem como as dúvidas sobre se esses esforços gerarão uma fonte robusta de lucros no futuro. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.