Sodexo lança hotelaria para setor do petróleo e quer quadruplicar receita no Brasil

A Sodexo iniciou um novo ciclo de expansão no Brasil com ambição de quadruplicar a receita no País na próxima década, apoiada em um portfólio segmentado de marcas e serviços. O movimento reposiciona a operação brasileira - que dobrou de tamanho nos últimos dez anos -, e tem como vitrine a criação de ofertas desenhadas para diferentes ambientes, do corporativo ao hospitalar, da educação a operações remotas de alta complexidade, como o setor de petróleo e gás natural.

A empresa, fundada em Marselha, França, em 1966, pertence ao Grupo Sodexo. A antiga Sodexo Benefícios (empresa de vale refeição) agora se chama Pluxee e não tem mais relação com o Grupo Sodexo, depois do spin-off em 2024, informou a companhia.

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O destaque do movimento é voltado para o setor de óleo e gás - Offshore Living -, uma solução de "hotelaria marítima" voltada a trabalhadores embarcados que passam de 15 a 20 dias em alto-mar. A Sodexo afirma que o modelo foi estruturado a partir de um estudo global da empresa, o Global Offshore Consumer, que aponta alimentação saudável e bem-estar como prioridade para 26% dos profissionais offshore.

A primeira operação completa no Brasil foi implementada no navio Jade, da Seagems, empresa brasileira de engenharia submarina. O pacote inclui restaurante revitalizado, recepção de boas-vindas, micromercado 24 horas, horta hidropônica, ambientação olfativa nas cabines, padronização de sinalização e equipes treinadas em hospitalidade - com a proposta de melhorar conforto, conveniência e a experiência do embarque ao desembarque.

"Em operações offshore, hospitalidade é parte essencial da experiência de trabalho. Com o Offshore Living, buscamos olhar de forma integrada para a jornada de quem está embarcado, combinando alimentação, acolhimento, conforto e conveniência em uma proposta que contribui para o bem-estar das equipes e para ambientes mais engajados, seguros e produtivos", afirma a diretora de Marketing da Sodexo Brasil, Cinthia Lira.

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Já a Seagems disse que pretende expandir gradualmente o modelo para as demais embarcações, com previsão de implementação nas outras cinco unidades da companhia.

"A vida offshore impõe uma rotina intensa, que exige não apenas excelência técnica, mas também cuidado com as pessoas ao longo de toda a permanência embarcada. Entendemos que uma rotina bem estruturada, que considere o dia a dia das equipes, torna o ambiente mais estável, reduz variáveis e promove a segurança de todos", diz o gerente de Operações de Embarcação da Seagems, Lucas Watanabe.

No Jade, a operação impacta 190 pessoas por ciclo de embarque, considerando trocas em média a cada 14 dias, com cerca de 4.500 grandes refeições e 3.000 lanches por ciclo - aproximadamente 9.000 grandes refeições e 6.000 lanches por mês.

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A Sodexo é uma empresa que presta serviços corporativos de alimentação e facility management (gestão de facilidades), em empresas, hospitais, escolas, universidades, plataforma de petróleo, operações de energia e recursos, aeroportos, entre outros.