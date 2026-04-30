Société Générale tem lucro e receita em linha, mas balanço decepciona e ação cai 4% em Paris

O Société Générale teve lucro líquido de 1,69 bilhão de euros no primeiro trimestre de 2026, 5,5% maior do que o ganho apurado em igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira, 30.

A receita de atividades bancárias do banco francês - sua principal métrica - subiu 0,3% no trimestre, para 7,1 bilhões de euros. O resultado veio em linha com o consenso da FactSet.

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Analistas do Keefe, Bruyette & Woods classificaram os resultados do banco francês como "decepcionantes". "O banco registrou lucro em linha com as expectativas, já que a queda na receita do varejo internacional e de diversas divisões de sua unidade de banco corporativo e de investimento foi compensada em outras áreas", afirmaram em nota.

Por volta das 7h15 (de Brasília), a ação do Société caía quase 4% na Bolsa de Paris.

*Com informações da Dow Jones Newswires