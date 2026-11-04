Smart Fit tem lucro líquido recorrente de R$ 248 mi no 3º trimestre, alta anual de 40%

A Smart Fit registrou lucro líquido recorrente de R$ 248 milhões no terceiro trimestre de 2026, crescimento de 40% em relação ao mesmo período do ano passado. A empresa conseguiu ampliar a rentabilidade em meio ao ritmo acelerado de abertura de academias, beneficiada pelo aumento da receita por aluno e pelo avanço de negócios como o TotalPass.

O lucro líquido contábil, que inclui efeitos não recorrentes relacionados principalmente a aquisições e despesas financeiras, somou R$ 255,3 milhões, alta de 50% na comparação anual.

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A receita líquida alcançou R$ 2,3 bilhões, crescimento de 29% ante o terceiro trimestre de 2025. O resultado refletiu o avanço de 26% no faturamento das academias próprias da marca Smart Fit, impulsionado pelo aumento de 15% no tíquete médio e de 10% na base média de alunos.

A companhia também se beneficiou da expansão de outros negócios, incluindo TotalPass, Queima Diária e BeOn Studios, cuja receita conjunta com outras operações cresceu 50%.

Já o Ebitda ajustado atingiu R$ 763 milhões, aumento de 30% na comparação anual. A margem Ebitda ajustada avançou 0,3 ponto porcentual, para 32,5%. Para a empresa, o desempenho reflete o avanço da receita e a maior participação de negócios com estruturas de custos mais enxutas, que compensaram parte das despesas associadas à expansão das academias.

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O resultado financeiro ficou negativo em R$ 161,9 milhões, ante despesas líquidas de R$ 110,2 milhões no mesmo período de 2025.

A Smart Fit encerrou setembro com 2.259 academias em 17 países, expansão de 21% em um ano. Foram adicionadas 392 unidades nos últimos 12 meses, o maior número já registrado pela companhia nesse intervalo. A base de clientes em academias chegou a 5,7 milhões, crescimento de 9% na comparação anual.

O ritmo de expansão também se refletiu nos investimentos, que somaram R$ 631,6 milhões no trimestre, aumento de 23%. Desse montante, R$ 509,6 milhões foram destinados à abertura de novas unidades.

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A dívida líquida ajustada encerrou setembro em R$ 4,991 bilhões, ante R$ 3,398 bilhões um ano antes, refletindo principalmente os investimentos na expansão, incluindo a aquisição da Evolve. A alavancagem ficou em 1,21 vez.

Apesar do aumento do endividamento, a Smart Fit reiterou a previsão de abrir entre 330 e 350 academias em 2026, sendo aproximadamente 80% unidades próprias. Até o fim de outubro, acumulava 197 adições no ano, incluindo as unidades adquiridas da Evolve, além de 159 obras em andamento e mais de 140 contratos assinados para inaugurações previstas em 2026 e 2027.