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Smart Fit firma acordo para compra de 20% do Buddha Spa por R$ 32 mi

Escrito por Beth Moreira* (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Smart Fit informou nesta segunda-feira, 5, que celebrou contrato para aquisição de até 20% do Buddha Spa, por até R$ 32 milhões. A participação final e o preço de aquisição, segundo a companhia, estarão sujeitos ao cumprimento de condições comerciais previstas no contrato.

Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa destaca que a operação está alinhada à estratégia do grupo de ampliar a atuação no segmento de saúde e bem-estar e de fortalecer seu ecossistema por meio da adição de serviços complementares.

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A companhia ressalta que o Buddha Spa é a maior rede de spas do Brasil, com 149 unidades em 12 Estados, das quais 96% são franqueadas. Fundado em 2001, o Buddha Spa oferece massagens de diferentes modalidades, serviços de day spa, terapias faciais e tratamentos estéticos.

A Smart Fit também informou que, no fechamento da operação, será celebrado um acordo de acionistas para tratar, entre outros temas, da governança da sociedade e de uma opção de compra outorgada ao Grupo Smart Fit sobre ações representativas de 10% do capital social total e votante do Buddha Spa, o que poderá elevar a participação do grupo para até 30%.

A empresa destaca que o fechamento da operação ainda depende do cumprimento de condições precedentes usuais para operações dessa natureza.

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*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

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