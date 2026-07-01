Slovalco assina acordo para retomar produção de alumínio e garantir segurança em abastecimento

A Slovalco assinou um memorando de entendimento com o governo eslovaco, estabelecendo uma estrutura para avaliar uma possível retomada da produção primária de alumínio, que havia sido interrompida diante dos custos elevados de energia.

A Slovalco, uma joint venture entre a Hydro e a Penta Investments, está entre as produtoras de alumínio primário mais eficientes em termos de energia elétrica na Europa, o que a torna um ativo industrial de importância estratégica. "Para a Eslováquia e a Europa, uma possível retomada da produção fortalecerá a segurança do abastecimento de uma matéria-prima considerada crítica tanto pela UE quanto pela OTAN", informou a Hydro.

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A produção primária de alumínio em Slovalco foi encerrada em 2023, principalmente devido aos altos custos de energia e às condições desfavoráveis do mercado imobiliário eslovaco.

A capacidade de produção de alumínio na UE tem sofrido forte pressão devido aos altos custos de energia e ao aumento da concorrência global. 50% da produção de alumínio da UE foi reduzida desde 2022, informou a Hydro.

Os acordos permitem a retomada da produção das primeiras 75.000 toneladas de um total de 175.000 toneladas de capacidade anual de produção de alumínio na fábrica da Slovalco. A retomada das 100.000 toneladas restantes dependerá das condições do acordo pós-2030, combinadas com contratos adicionais de fornecimento de energia.

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A decisão de reiniciar a Slovalco depende da aprovação, pela Comissão Europeia, da versão atualizada do regime eslovaco de compensação dos custos indiretos de carbono (ICC).

A Slovalco investirá 100 milhões de euros para reiniciar a produção, o que criará mais de 200 empregos na região, segundo a Hydro. A produção de alumínio deverá começar no quarto trimestre de 2026.