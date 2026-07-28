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ECONOMIA

SK Hynix tem salto de 1.242% do lucro, mas receita frustra; ADR estende queda no after de NY

Escrito por Patricia Lara* (via Agência Estado)
Publicado em 28.07.2026, 21:47:00 Editado em 28.07.2026, 21:53:16
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A fabricante coreana de chips de memória SK Hynix informou que registrou lucro líquido de 93,9226 trilhões de won no segundo trimestre, o que representou um recorde e um salto de 1.242% ante o mesmo período de 2025, de acordo com balanço divulgado nesta quarta-feira, 29, (horário na Coreia do Sul).

A receita do trimestre atingiu 79 trilhões de wons coreanos, ficando bem abaixo da expectativa de 84 trilhões de wons, mas registrando um aumento de 257% em relação ao ano anterior. O desempenho representou também recorde trimestral para a empresa.

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As American Depositary Shares da SK Hynix recuavam 3% nas negociações após o fechamento da Bolsa de Nova York perto das 20h38 (de Brasília), após cederem 9% durante o horário regular de negociação.

Na sessão de terça-feira na Coreia do Sul, as ações da SK Hynix recuaram 14,65%.

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