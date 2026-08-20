SK Hynix fecha acordo preliminar com sindicato para pagar bônus majoritariamente em ações

A SK Hynix chegou a um acordo preliminar de reajuste salarial com seu sindicato para pagar a maior parte dos bônus especiais de seus funcionários em ações.

A fabricante sul-coreana de chips de memória informou nesta quinta-feira (20) que acertou com o sindicato que 40% dos bônus especiais serão pagos em dinheiro e 60% em ações. As duas partes também concordaram com um aumento salarial de 6,3% e com melhorias nos benefícios oferecidos aos trabalhadores.

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No ano passado, a SK Hynix havia se comprometido a destinar 10% do lucro operacional a bônus especiais, e o anúncio de hoje detalha a forma de pagamento.

Pelo acordo, parte das ações recebidas pelos funcionários ficará sujeita a período de bloqueio: 40% do bônus total poderá ser vendido ainda neste ano, 10% após um ano e os 10% restantes após dois anos.

O entendimento preliminar ainda precisa ser aprovado em votação pelos membros do sindicato. Fonte: Dow Jones Newswires.

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*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.