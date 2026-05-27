SK Hynix e Micron entram para o clube do US$ 1 trilhão com boom da IA

As fabricantes de chips de memória SK Hynix e Micron Technology passaram a integrar o seleto grupo de empresas com valor de mercado acima de US$ 1 trilhão, impulsionadas pelo boom de semicondutores ligado à inteligência artificial (IA).

As ações da SK Hynix, segunda maior fabricante de chips de memória do mundo, mais do que triplicaram neste ano. Nesta quarta-feira, 27, os papéis fecharam em alta de 9,3%, elevando a capitalização de mercado da companhia sul-coreana para 1,599 quatrilhão de won - cerca de US$ 1,061 trilhão.

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Na terça-feira, 26, foi a vez de a Micron alcançar o patamar de US$ 1 trilhão, após suas ações dispararem 19% e encerrarem a US$ 895,88. O analista Timothy Arcuri, do UBS, triplicou seu preço-alvo para 12 meses, para US$ 1.625, e revisou para cima suas projeções de vendas e lucros para o período de 2027 a 2029.

Com a expansão da infraestrutura global de IA, as fabricantes de chips tendem a se beneficiar da oferta mais apertada de componentes de computação de alto desempenho e da alta nos preços de produtos de memória.

A SK Hynix tornou-se a segunda empresa sul-coreana a ultrapassar a marca de US$ 1 trilhão, depois da Samsung Electronics - a maior fabricante de chips de memória do mundo -, que superou o patamar no início deste mês.

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As duas sul-coreanas ainda ficam atrás da Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), maior fabricante mundial de chips sob contrato e primeira companhia asiática a atingir US$ 1 trilhão em valor de mercado.

Os chips de memória, por sua vez, vêm se consolidando como alguns dos produtos mais lucrativos da indústria, com investidores reforçando posições no setor de tecnologia diante da perspectiva de que a demanda por semicondutores permaneça aquecida.

Ao lado da Samsung e da americana Micron, a SK Hynix domina o mercado de memórias avançadas voltadas a aplicações de IA, em um ecossistema fortemente puxado pela Nvidia.

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A empresa lidera o segmento de memória de alta largura de banda (HBM) ao desenvolver e fornecer as versões HBM3 e HBM3E para a Nvidia antes de suas concorrentes. Em abril, a SK Hynix informou um salto de cinco vezes no lucro líquido trimestral, refletindo a forte demanda.

O lucro líquido avançou cerca de 400% em relação ao mesmo período do ano anterior, alcançando o recorde de 40 trilhões de won nos três meses encerrados em março. A receita e o lucro operacional também atingiram máximas trimestrais, segundo a companhia.

Em termos simples, chips de memória funcionam como "linhas de abastecimento" dos motores de computação: à medida que os processadores de IA se tornam mais potentes, cresce a necessidade de memória - tanto a convencional quanto a de alta largura de banda.

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Executivos da SK Hynix afirmam esperar que a demanda continue superando a oferta nos próximos três anos, sobretudo em HBM. Na mesma linha, o analista Kim Young-gun, da Mirae Asset Securities, avalia que a restrição de oferta em DRAM e NAND - os dois principais tipos de chips de memória - deve persistir até 2028. Ele elevou o preço-alvo da SK Hynix em 19%, para 3,8 milhões de won, e estima que os preços médios de venda de DRAM e NAND avancem 184% e 231%, respectivamente, neste ano.

Para atender a esse cenário, a empresa vem ampliando investimentos para aumentar a capacidade de produção, enquanto clientes buscam assegurar fornecimento de semicondutores de ponta para data centers de IA, smartphones e outros dispositivos.

A SK Hynix também planeja listar recibos de ações (ADRs) nos Estados Unidos ainda neste ano, com o objetivo de captar recursos para financiar seus planos de investimento. Em março, a companhia informou ter protocolado na Securities and Exchange Commission (SEC) o pedido para a listagem, que pode atrair uma base mais ampla de investidores globais. Fonte: Dow Jones Newswires.

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*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.