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SK Hynix anuncia investimento de US$ 38 bilhões em novas fábricas na Coreia do Sul

Escrito por Thais Porsch (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A fabricante sul-coreana de semicondutores SK Hynix anunciou nesta sexta-feira (7) planos de construir duas novas fábricas no país para atender à crescente demanda por memórias na era da inteligência artificial (IA). O investimento total anunciado equivale a cerca de US$ 38,15 bilhões e será destinado às unidades "Y2" e "M17".

A decisão dá sequência à estratégia de investimento de médio e longo prazo anunciada pela empresa em junho. Segundo a consultoria Omdia, a demanda por memórias DRAM e NAND deve sustentar uma taxa de crescimento anual composta de 19% até 2030.

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A SK Hynix afirmou que, na era da IA, a competitividade tecnológica, por si só, não é suficiente e que a capacidade de entregar o volume necessário no momento em que os clientes precisam é a vantagem competitiva decisiva. "Chegamos a esta decisão de investimento após uma revisão minuciosa da demanda do mercado", disse a empresa, em comunicado.

A expectativa é que o investimento reforce a base de produção da SK Hynix, uma das principais fornecedoras da Nvidia, em um momento em que a demanda por chips de memória segue em alta.

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