Sistemas financeiros serão ainda mais impactados por tecnologia, diz FMI

Da Redação

Diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva disse nesta segunda-feira que os sistemas financeiros serão ainda mais impactados pela tecnologia, com implicações para a política monetária e a estabilidade econômica. Em evento do Banco da Itália, ela destacou a importância de se preparar para esse momento.

"Acredito que, juntos G-20 e FMI, devemos agir simultaneamente para lidar com nossas três prioridades nesse tópico: consertar os dutos que permitem transações financeiras digitais internacionais, fortalecer o ambiente propício e lidar com as implicações macrofinanceiras", disse Georgieva.

A diretora também pontuou a importância dos países promoverem estabilidade econômica interna enquanto aplicam os novos sistemas financeiros. "Podemos ter a ilusão de que as tecnologias vão resolver todos os problemas, mas sozinhas elas não são suficientes."