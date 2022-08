Sistemas da ANP estão há 11 dias fora do ar e sem perspectiva de retorno

Denise Luna (via Agência Estado)

Desde o dia 4 de agosto, os dados mais recentes da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) estão indisponíveis e não há perspectiva de volta, segundo a agência. As informações até julho e a série histórica podem ser acessadas sem problemas.

O site da ANP foi vítima de uma tentativa de ataque cibernético, e como medida de segurança todos os sistemas foram retirados do ar para avaliação dos riscos à segurança cibernética, informou a ANP.

Com isso, não é possível acessar, por exemplo, os dados sobre os preços dos combustíveis nos postos de abastecimento após a segunda redução do preço do diesel pela Petrobras em uma semana, no último dia 5, assim como as informações sobre arrecadação com Participações Especiais, entre outros.

"A ANP reforça que suas equipes estão trabalhando na avaliação do incidente e atuando diligentemente para restabelecer os sistemas o mais rápido possível. O trabalho está sendo feito de forma criteriosa, para que a retomada ocorra com segurança", informou a ANP.