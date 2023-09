Sistema financeiro não está livre de novas turbulências de liquidez, avalia FSP

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por Natália Coelho (via Agência Estado)

O Conselho de Estabilidade Financeira (FSB, na sigla em inglês) alerta que o sistema financeiro segue vulnerável a possíveis novas turbulências de liquidez. Em relatório divulgado nesta quarta-feira, 6, o FSB destaca que uma área-chave para o enfoque em 2024 é a abordagem dos riscos para a estabilidade financeira decorrentes da alavancagem das instituições financeiras não bancárias (NBFI, na sigla em inglês).

Segundo o relatório, o FSB identificou uma série de lacunas de dados que dificultam a avaliação completa das vulnerabilidades associadas à alavancagem das NBFI, mas sugere resoluções para resolver tais vulnerabilidades. Entre elas está conter comportamentos de alavancagem excessiva, endereçar as lacunas considerando os dados de repositórios de transação, melhorar os requisitos de reporte para instituições não bancárias com elevados níveis de alavancagem etc.

Segundo o FSB, a instituição está trabalhando junto a órgãos de regulamentação para melhorar a capacidade das autoridades e dos participantes no mercado para identificar, monitorar e conter o risco sistêmico associado à alavancagem em NBFI.