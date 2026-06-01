Sindicato United Steelworkers ratifica acordo com Vale em Ontario com aumento de até 25,7%

O Sindicato dos Trabalhadores do Aço (USW, na sigla em inglês) Local 6500 ratificaram um novo acordo coletivo com a Vale que prevê aumentos salariais significativos, maior proteção no local de trabalho e melhores benefícios.

A negociação resultou em bônus de ratificação de US$ 4.000 e aumentos salariais garantidos que variam de 20,5% a 25,7% ao longo da vigência do acordo, refletindo tanto os aumentos negociados quanto os ajustes anuais de custo de vida, informou o USW nesta segunda-feira. Também foram acordadas a concessão de dias de licença médica remunerada, uma nova conta de gastos com saúde e melhorias significativas nas pensões, assistência oftalmológica, cobertura ortodôntica e benefícios de invalidez de curto prazo.

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"Estou envolvido com a Seção Local 6500 há 25 anos e nunca vi conquistas como essas", disse Pascal Boucher, coordenador da área do Distrito 6 da USW em Sudbury. "Aumentos salariais de mais de 20% são inéditos para esta seção local".

A Vale Canada Limited (subsidiária da Vale Base Metals) possui um dos maiores complexos de mineração integrados do mundo em Sudbury, Ontario. O USW representa 225.000 membros no Canadá e é o maior sindicato do setor privado na América do Norte.