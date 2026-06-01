Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Sindicato United Steelworkers ratifica acordo com Vale em Ontario com aumento de até 25,7%

Escrito por Patricia Lara (via Agência Estado)
Publicado em 01.06.2026, 21:10:00 Editado em 01.06.2026, 21:17:18
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O Sindicato dos Trabalhadores do Aço (USW, na sigla em inglês) Local 6500 ratificaram um novo acordo coletivo com a Vale que prevê aumentos salariais significativos, maior proteção no local de trabalho e melhores benefícios.

A negociação resultou em bônus de ratificação de US$ 4.000 e aumentos salariais garantidos que variam de 20,5% a 25,7% ao longo da vigência do acordo, refletindo tanto os aumentos negociados quanto os ajustes anuais de custo de vida, informou o USW nesta segunda-feira. Também foram acordadas a concessão de dias de licença médica remunerada, uma nova conta de gastos com saúde e melhorias significativas nas pensões, assistência oftalmológica, cobertura ortodôntica e benefícios de invalidez de curto prazo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"Estou envolvido com a Seção Local 6500 há 25 anos e nunca vi conquistas como essas", disse Pascal Boucher, coordenador da área do Distrito 6 da USW em Sudbury. "Aumentos salariais de mais de 20% são inéditos para esta seção local".

A Vale Canada Limited (subsidiária da Vale Base Metals) possui um dos maiores complexos de mineração integrados do mundo em Sudbury, Ontario. O USW representa 225.000 membros no Canadá e é o maior sindicato do setor privado na América do Norte.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
acordo Ontario sindicato VALE
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV