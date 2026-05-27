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Sindicato da Samsung Electronics aprova acordo de bônus e evita greve

Escrito por Redação AE* (via Agência Estado)
Publicado em 27.05.2026, 07:19:00 Editado em 27.05.2026, 07:29:39
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Trabalhadores sindicalizados da Samsung Electronics aprovaram um acordo provisório de pagamento de bônus fechado na semana passada com a companhia, afastando o risco de greve na maior fabricante de chips de memória do mundo.

Em comunicado divulgado nesta quarta-feira, 27, o sindicato informou que 73,7% dos membros que participaram da votação apoiaram o acordo, que precisava do aval de mais da metade dos votantes.

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O entendimento de última hora sobre a distribuição dos elevados lucros da Samsung e a posterior aprovação encerram meses de tensão trabalhista, que haviam alimentado temores de possíveis interrupções na cadeia global de fornecimento de chips.

A administração da Samsung e líderes sindicais chegaram ao acordo em negociações mediadas pelo ministro do Trabalho da Coreia do Sul no fim da noite da última quarta-feira, poucas horas antes de a paralisação prevista na empresa começar. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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