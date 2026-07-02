Sinal de emprego fraco dos EUA estimula alta do Ibovespa, em sintonia com NY e Europa

O relatório do mercado de trabalho norte-americano guia o Ibovespa no pregão desta quinta-feira, 2, véspera de feriado no país pela independência dos Estados Unidos (4 de julho). O resultado abaixo do esperado na geração de vagas nos EUA em junho empurra para cima os índices de ações do Ocidente e joga para baixo a maioria dos rendimentos dos Treasuries nesta manhã, além de valorizar o real.

Ainda fica no radar nesta manhã a participação do ministro da Fazenda, Dario Durigan, em evento. Na quarta, dia 1º, ele disse que a subvenção para conter a alta da gasolina será revertida na semana que vem, após decisão na mesma linha para o diesel, com a estabilização dos preços dos combustíveis.

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Informado nesta quinta, o payroll mostrou menor criação de vagas de emprego nos EUA do que a esperada, o limita debates sobre altas de juros pelo Federal Reserve (Fed) em 2026 e, indiretamente, influenciar estimativas para a política monetária brasileira. Em Nova York, as bolsas sobem com menor força do que o Ibovespa.

"O investidor brasileiro é um pouco mais otimista", diz Bruna Centeno, economista, advisor e sócia da Blue3 Investimentos. A expectativa de arrefecimento do mercado de trabalho "fomenta o apetite por risco, com aposta de que o Fed não eleve os juros de maneira tão firme em 2026 tantas altas", diz Centeno. A sócia da Blue3 lembra que o fluxo de estrangeiros tem saído da B3, em parte devido ao otimismo com inteligência artificial e expectativas por aumento dos juros americanos.

De acordo com o Departamento do Trabalho dos EUA, houve geração de 57 mil empregos em junho, ante previsão de geração de 110 mil pontos. Além disso, alguns resultados passados foram revisados para baixo.

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"Foi bem mais fraco do que o mercado imaginava e ainda revisaram muito para baixo as divulgações anteriores", diz Gustavo Cruz, estrategista independente.

Em meio aos dados, as apostas de alta de juros pelo Federal Reserve (Fed) em setembro deste ano podem dissipar, ainda mais com a indicação de alívio na inflação por conta de desaceleração em preços de energia, devido ao recuo do petróleo, lembra Cruz. "Diria que essa é a grande consequência desse relatório de trabalho", afirma o estrategista Gustavo Cruz.

A taxa de desemprego dos Estados Unidos, por sua vez, caiu para 4,2% em junho, após 4,3% em maio - mesmo nível esperado por analistas. Já o salário médio por hora avançou um pouco mais do que o previsto. Na margem, subiu 0,35% (previsão: 0,30%) e teve alta de 3,52% em relação a junho de 2025, contra expectativa de 3,5%.

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A despeito da indicação de apetite por risco, Centeno diz que é preciso avaliar os dados de emprego dos EUA com cuidado. "O relatório indica uma ideia e a Mary Daly, do Fed, disse outra", afirma a estrategista da Blue3.

Nesta quinta, a presidente do Fed de São Francisco, Mary Daly, afirmou que o banco central americano precisa calibrar cuidadosamente a condução da política monetária diante das incertezas sobre inflação e atividade econômica. "Isso deixa o mercado sensível. Até o presidente do Fed, Kevin Warsh, disse que não dará direção de política monetária."

Entre as commodities, o minério de ferro subiu 0,48% em Dalian, na China, enquanto o petróleo recua em torno de 1%, com o Brent na faixa dos US$ 70 o barril. O declínio do óleo, no entanto é insuficiente para influenciar negativamente a maioria das ações do setor para baixo, inclusive as da Petrobras.

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A queda do petróleo sugere alívio à frente nas expectativas de inflação e na Selic, o que estimula alta de algumas ações mais sensíveis ao ciclo econômico na B3.

Na quarta-feira, o Índice Bovespa fechou em baixa de 0,20%, aos 171.688,61 pontos. Às 11h38 desta quinta, o Ibovespa subia 0,50%, aos 172.553,38 pontos, ante alta de 1,59%, na máxima em 174.425,69 pontos, e mínima em 171.697,17 pontos (alta de 0,01%) e abertura em 171,697,90 pontos, com variação zero.