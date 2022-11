Sinal de alívio na PEC e dividendos da Petrobras animam Ibovespa

Maria Regina Silva (via Agência Estado)

O Ibovespa começou a segunda-feira, 21, em alta, de forma a ajustar um pouco a queda registrada em três sessões seguidas. A valorização destoa do cenário de aversão a risco no exterior, em meio a preocupações com o quadro elevado de inflação e de juros, especialmente nesta semana de divulgação da ata do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) e do Banco Central Europeu (BCE), além de falas de autoridades monetárias mundiais. Soma-se a isso, renovados temores com o ritmo de crescimento, após nova onda de confinamento na China por conta da covid-19. As ações da Vale reagem em baixa, ainda afetadas pelo recuo do dólar ante o real.

Após abrir aos 108.868,18 pontos, o Ibovespa adotou uma série de máximas acima dos 110 mil pontos, apesar do recuo visto no mercado de ações do exterior. A sinalização de uma PEC alternativa, com um valor fora do teto de gastos aquém dos R$ 200 bilhões anunciados na semana passada alivia.

"O Ibovespa caiu 3% na semana passada, com o mercado muito preocupado com essa questão da PEC de Transição, de furar exageradamente o teto de gastos, e isso levou a uma fuga de capital, por conta do medo fiscal. Então, é natural uma correção, que se junta a essa notícia de um projeto de uma PEC com um valor menos elevado", avalia Leonardo Neves, especialista em renda variável da Blue3.

"As atenções no curto prazo seguem voltadas às discussões em torno da PEC da transição, de olho em um possível enxugamento do montante extrateto, além da expectativa pelo anúncio de quem irá comandar a economia", reforça em nota o economista Silvio Campos Neto, sócio da Tendências Consultoria.

No sábado, o senador Alessandro Vieira (PSDB-SE) apresentou uma proposta alternativa para a PEC ao que propõe o governo eleito para garantir a manutenção do Bolsa Família em R$ 600 no ano que vem e conceder um adicional de R$ 150 para mães com filhos de até seis anos.

"A possibilidade de redução dos gastos na PEC de R$ 200 bilhões para R$ 70 bilhões, ou seja, quase um terço do que estava se falando, é positivo. Parece um bode na sala. Citam um valor alto mas depois baixam", diz o economista Álvaro Bandeira.

O outro fator que estimula alta do Ibovespa, acrescenta o também consultor de finanças, é a confirmação do pagamento das parcelas dos dividendos pela Petrobras, após o aval do TCU. As ações da estatal sobem na faixa de 2%, apesar do recuo de 1% do petróleo no exterior, diante de preocupações crescentes com a demanda. Já os da Vale cedem em torno de 1%.

Os papéis da Petrobras, diz Neves, da Blue3, parecem mais sensíveis a questões políticas do que com o desempenho do petróleo. "A confirmação do pagamento dos dividendos traz um sentimento positivo. Além disso, a PEC de Transição com um valor proposto menor fora do teto de gastos também deixa um ambiente mais tranquilo para as estatais, dado que se o caixa do governo apertar, normalmente recorre a essas empresas", avalia o especialista da Blue3.

Além da possibilidade uma PEC alternativa, um outro fator que é bem visto pelos investidores, segundo Bandeira, é a eleição do Ilan Goldfajn para a presidência do BID (do Banco Interamericano de Desenvolvimento). "Isso dá representatividade ao Brasil, é um excelente profissional e a indicação de que o novo governo não vetará também é bem vista", afirma.

Às 11h16, o Ibovespa subia 0,86%, aos 109.826,73 pontos, após alta de 1,25%, aos 110.235,29 pontos, máxima.