Simone Tebet diz que decisões do Banco Central têm consequências políticas

Caio Spechoto, Eduardo Rodrigues e Thaís Barcellos (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A ministra do Planejamento, Simone Tebet (MDB), disse nesta quinta-feira, 27, em audiência no Senado, que as decisões do Banco Central têm consequências políticas. Ela, porém, afirmou que a autonomia do órgão é importante para a estabilidade econômica e que o governo não interfere nas decisões técnicas.

continua após publicidade .

"Juros, inflação e crescimento são 3 coisas que precisam andar juntas, não podem estar isoladas", declarou ela. "O crescimento não pode ficar no meio do caminho", disse Simone Tebet.

Ela afirmou que governo e Banco Central têm debatido muito o assunto, cada um com sua visão. "O governo faz uma relação muito forte entre crescimento e taxa de juros. O Banco Central, entre taxa de juros e inflação", declarou.

continua após publicidade .

Segundo a ministra, essas formas de ver o tema não são antagônicas.