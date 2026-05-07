TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Silveira: reunião com Trump foi 'produtiva e altiva'; investimentos em mineração foram tratados

Escrito por Renan Monteiro (via Agência Estado)
Publicado em 07.05.2026, 16:44:00 Editado em 07.05.2026, 16:55:18
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, classificou nesta quinta-feira, 7, como "produtiva e altiva" a reunião do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, com o presidente dos EUA, Donald Trump. Um dos destaques do encontro foi a tratativa sobre a exploração de minerais críticos e estratégicos.

Segundo o ministro, Lula comentou sobre a recente aprovação na Câmara de um marco legal visando recepcionar investimentos no setor. Alexandre Silveira falou ainda sobre "pluralidade de diálogo" e a entrada de recursos de investidores da China, Estados Unidos e Rússia e outros.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"O presidente deixou clara a importância desses minerais para a gente desenvolver a nossa indústria, a indústria do manufaturamento, desde a separação até o refino. O Brasil é solo fértil para investimentos, pela sua segurança jurídica, pelas suas potencialidades; é mais barato investir e refinar os materiais no Brasil", declarou Alexandre Silveira, em coletiva de imprensa após o encontro nos EUA.

A Câmara dos Deputados aprovou por votação simbólica na noite da quarta-feira, 6, o projeto que institui a Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos. No campo dos incentivos fiscais, está previsto o Programa Federal de Beneficiamento e Transformação de Minerais Críticos e Estratégicos (PFMCE), com a concessão de créditos fiscais entre 2030 e 2034, no montante de R$ 1 bilhão por ano, totalizando R$ 5 bilhões no período.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Alexandre Silveira Lula minerais críticos Relato REUNIÃO TERRAS RARAS TRUMP
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV