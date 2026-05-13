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ECONOMIA

Silveira pede a Vibra, Ipiranga e Raízen que repassem medidas de combustíveis para bombas

Escrito por Renan Monteiro, Cícero Cotrim e Flávia Said (via Agência Estado)
Publicado em 13.05.2026, 17:36:00 Editado em 13.05.2026, 17:48:03
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O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, fez hoje um apelo público para a participação das distribuidoras de combustíveis no programa de subvenção econômica para reduzir os preços dos insumos. "Eu faço aqui o chamamento à Vibra, à Ipiranga, à Raízen, aos postos de gasolina, que contribuam com o país, não com o governo, com o país", declarou o ministro em coletiva de imprensa.

No primeiro pacote de medidas, na primeira quinzena de março, o governo federal zerou a tributação de PIS/Cofins sobre o óleo diesel e autorizou a subvenção aos produtores domésticos.

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Na segunda leva de ações para conter os impactos da alta da cotação do petróleo, associada à guerra no Irã, foram criadas duas novas subvenções ao óleo diesel, ambas complementares à de R$ 0,32 por litro instituída pela Medida Provisória de março.

Já na tarde desta quarta-feira foi dito que o governo federal vai adotar, no primeiro momento, uma subvenção parcial para gasolina, entre R$ 0,40 e R$ 0,45 por litro. O teto do subsídio será de R$ 0,8925, mas o Executivo não está trabalhando com esse nível máximo, no momento. Além disso, foi anunciado também que até R$ 0,3515 por litro de diesel serão subsidiados.

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