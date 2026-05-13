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Silveira: maioria no governo defende elevar nível do etanol para 32% na gasolina

Escrito por Renan Monteiro, Cícero Cotrim e Flávia Said (via Agência Estado)
Publicado em 13.05.2026, 17:40:00 Editado em 13.05.2026, 17:48:51
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O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, declarou nesta quarta-feira, 13, que a "grande maioria" do governo federal está defendendo a elevação do nível de mistura do etanol da gasolina para 32%. Atualmente, o País segue o mandato de 30% na mistura.

Ele também explicou que a reunião do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), que decidirá sobre o tema, foi cancelada em função do conflito de agentes, após a viagem do presidente Lula e ministros aos EUA na semana passada.

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Silveira declarou previamente que a gasolina ficará mais barata com a elevação da mistura de etanol em 32%.

Ele também argumentou que a medida tem potencial de reduzir em cerca de 500 milhões de litros mensais a necessidade de importação de gasolina.

Questionado sobre eventual falta de consenso sobre a proposta, ele disse que no "CNPE sempre há consenso".

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