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ECONOMIA

Silveira: governo pode precisar de outros caminhos para manter subsídios à gasolina e a diesel

Escrito por Renan Monteiro (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse nesta segunda-feira, 10, que o governo poderá adotar "outros caminhos" se houver necessidade de manter os subsídios à gasolina e ao diesel, visando mitigar os efeitos da guerra entre EUA e Irã no setor de combustíveis. Em entrevista à CNN Money, ele também afirmou que a mudança sobre imposto de exportação no petróleo depende da cotação do Brent

De acordo com um estudo do Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (IBP) sobre arrecadação, o Brasil distribuiu R$ 36,5 bilhões em royalties no primeiro semestre de 2026. O montante ficou 35% acima do esperado no início do ano devido à escalada de tensões geopolíticas globais.

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Para Silveira, "não é justo" as empresa de petróleo lucrarem com a guerra entre EUA e Irã

O ministro comentou ainda sobre as medidas adotadas para o combate a fraudes na qualidade e na quantidade de combustível.

Ele informou que chegou a ser processo por medidas para frear abusos nos postos de combustíveis. O governo tem buscado fortalecer o papel fiscalização da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

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COMBUSTÍVEIS/PREÇO/SUBSÍDIOS/ALEXANDRE SILVEIRA
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