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Silveira: Aneel agora tem ferramentas para responsabilizar má prestação do serviço de energia

Escrito por João Caires, Renan Monteiro e Lavínia Kaucz (via Agência Estado)
Publicado em 08.05.2026, 17:47:00 Editado em 08.05.2026, 17:54:46
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O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, cobrou nesta sexta-feira, 8, que a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aja de forma efetiva na autuação e punição de distribuidoras de energias elétrica que não cumprirem com o contrato e com o fornecimento de energia elétrica para a região com a qual está comprometida a atender.

"Aqui eu cobro da Aneel, que é a agência reguladora. Sei que podemos confiar nas distribuidoras, mas se elas não cumprirem com o contrato, podemos chegar até a caducidade do contrato. Enfim, o País terá ferramentas para responsabilizar quem desrespeitar o consumidor", afirmou durante evento em Brasília (DF).

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O tema da responsabilização das distribuidoras ganhou destaque com a abertura da análise, pela Aneel, do processo de caducidade da concessão da Enel em São Paulo dado o que a diretoria colegiada da agência citou consecutivas falhas contratuais da companhia na região metropolitana da cidade.

O processo é acompanhado de perto por distribuidoras e investidores por poder sinalizar uma postura mais dura da agência em relação ao cumprimento das concessões, como cobrado pelo ministro durante o evento de renovação de contrato de 14 distribuidoras.

Silveira estava ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) no evento que consolidou a assinatura dos termos de prorrogação.

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Segundo o Ministério de Minas e Energia, a renovação dos contratos prevê cerca de R$ 130 bilhões em investimentos até 2030 para modernização das redes e melhoria da qualidade do fornecimento de energia no País.

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Alexandre Silveira Aneel cobrança concessão ENERGIA renovação
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