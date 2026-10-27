Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Sigma Lithium retoma ritmo de produção no Vale do Jequitinhonha e estende prazo de dívida

Escrito por Juliana Garçon (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A Sigma Lithium informou que retomou o ritmo de produção no complexo Grota do Cirilo, entre Araçuaí e Itinga (MG), e que produziu 7.090 toneladas de concentrado de lítio entre 5 e 21 de outubro. A retomada se deu em virtude de decisão em segunda instância da Justiça Federal, que restabeleceu as licenças de operação. A decisão foi da desembargadora federal Mônica Sifuentes, do Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF6).

A continuidade das atividades preserva uma cadeia produtiva que envolve cerca de 19 mil empregos diretos e indiretos e beneficia aproximadamente 80 mil familiares no Vale do Jequitinhonha, de acordo com a companhia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Com a operação normalizada, a Synergy Capital, baseada nos Emirados Árabes, acionista e credora da Sigma Lithium, estendeu por seis meses - para junho de 2027 - o vencimento de um financiamento de US$ 100 milhões, mantendo as condições originais.

"A decisão reflete a confiança na continuidade das operações da companhia no Brasil. A empresa mantém a meta de alcançar capacidade anualizada de 330 mil toneladas até o fim de 2027", disse a Sigma Lithium.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
SIGMA LITHIUM/PRODUÇÃO/VALE DO JEQUITINHONHA
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV