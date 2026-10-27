Sigma Lithium retoma ritmo de produção no Vale do Jequitinhonha e estende prazo de dívida

A Sigma Lithium informou que retomou o ritmo de produção no complexo Grota do Cirilo, entre Araçuaí e Itinga (MG), e que produziu 7.090 toneladas de concentrado de lítio entre 5 e 21 de outubro. A retomada se deu em virtude de decisão em segunda instância da Justiça Federal, que restabeleceu as licenças de operação. A decisão foi da desembargadora federal Mônica Sifuentes, do Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF6).

A continuidade das atividades preserva uma cadeia produtiva que envolve cerca de 19 mil empregos diretos e indiretos e beneficia aproximadamente 80 mil familiares no Vale do Jequitinhonha, de acordo com a companhia.

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Com a operação normalizada, a Synergy Capital, baseada nos Emirados Árabes, acionista e credora da Sigma Lithium, estendeu por seis meses - para junho de 2027 - o vencimento de um financiamento de US$ 100 milhões, mantendo as condições originais.

"A decisão reflete a confiança na continuidade das operações da companhia no Brasil. A empresa mantém a meta de alcançar capacidade anualizada de 330 mil toneladas até o fim de 2027", disse a Sigma Lithium.