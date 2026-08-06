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Siemens tem receita acima do esperado, mas encomendas da Digital Industries decepcionam

Escrito por Redação AE* (via Agência Estado)
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A Siemens informou que as encomendas da divisão Digital Industries cresceram menos do que o esperado no 2º trimestre, apesar de a receita ter vindo ligeiramente acima das projeções. A unidade, focada em controladores para fábricas e software, registrou alta de 10% na receita em base comparável, para 4,93 bilhões de euros, enquanto as encomendas avançaram 9%, para 4,85 bilhões de euros.

Segundo consenso compilado pela própria empresa, a receita superou a estimativa de analistas, de 4,84 bilhões de euros, mas as encomendas ficaram abaixo do previsto, de 4,92 bilhões de euros. Em termos comparáveis, o avanço de 9% nas encomendas também ficou aquém da projeção de 11,7%.

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A Siemens afirmou que a divisão vem enfrentando desafios nos últimos dois anos, à medida que clientes reduzem estoques - especialmente em automação industrial -, enquanto a demanda fraca na China e a cautela nos gastos industriais adiaram uma recuperação mais ampla. A empresa manteve o guidance para a Digital Industries.

Por outro lado, a Siemens elevou a projeção para a divisão de Smart Infrastructure no ano fiscal, após fechar vários contratos de grande porte com clientes de data centers nos EUA e na Europa. A companhia agora prevê crescimento de receita comparável entre 10% e 11% na unidade, acima da faixa anterior, de 8% a 10%, e margem de lucro entre 18,5% e 19,5%, ante 18% a 19% anteriormente.

A empresa também aumentou a faixa de projeção de lucro por ação antes da alocação do preço de compra (PPA) para 11,20 a 11,50 euros, de 10,70 a 11,10 euros.

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No trimestre encerrado em 30 de junho, a Siemens apurou lucro líquido de 2,27 bilhões de euros, acima dos 2,05 bilhões de euros de um ano antes, e receita de 20,79 bilhões de euros, alta de 8% em base comparável. As encomendas do grupo cresceram 14% na mesma base, para 27,90 bilhões de euros. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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2º TRIMESTRE balanço Siemens
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