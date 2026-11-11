Siemens Energy eleva metas até 2030 após ano fiscal recorde e prevê salto de rentabilidade

A Siemens Energy projeta acelerar o crescimento de vendas e ampliar de forma significativa a rentabilidade em suas metas de médio prazo até 2030, após registrar um ano fiscal de 2026 recorde.

A fabricante alemã de equipamentos de energia afirmou nesta quarta-feira que mira crescimento anual composto da receita entre 12% e 14% até o ano fiscal de 2030 e margem de lucro antes de itens especiais entre 20% e 22%. No ano fiscal encerrado em 30 de setembro, essa margem foi de 12,4%.

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A atualização das projeções ocorre após a Siemens Energy anunciar, no fim da terça-feira, que pretende recomprar até 9 bilhões de euros adicionais em ações até 2030, além do programa de recompra em andamento, de até 6 bilhões de euros.

No quarto trimestre do ano fiscal, o lucro líquido saltou para 1,36 bilhão de euros, ante 236 milhões de euros em igual período do ano anterior. Já o lucro antes de itens especiais mais do que triplicou.

Segundo a empresa, o desempenho refletiu receita trimestral recorde e alta das encomendas. Fonte: Dow Jones Newswires.

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*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado