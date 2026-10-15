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Sicoob entra em mercados de capitais e capta quase R$ 1 bi em emissão de Letras Financeiras

Escrito por André Marinho (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O sistema cooperativa Sicoob captou R$ 973,3 milhões em sua estreia na emissão pública de Letras Financeiras (LFs), instrumento que vêm ganhando força como alternativa mais previsível aos tradicionais Certificados de Depósito Bancários (CDBs). A operação foi estruturada em duas séries, com prazos de dois e três anos.

As ofertas de intenção de investimentos somaram R$ 3,23 bilhões, mais de quatro vezes o volume inicialmente proposto, de R$ 800 milhões.

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A emissão marca a entrada do Sicoob no mercado de capitais, em um movimento que busca ampliar as alternativas de funding para diversificar fontes e prazos de captação. O objetivo é aumentar a previsibilidade dos fluxos financeiros e fortalecer a gestão de liquidez, segundo o Sicoob.

"Queremos construir uma presença consistente no mercado de capitais, ampliar e diversificar nossas fontes de funding e desenvolver um relacionamento de longo prazo com os investidores", afirma o diretor Administrativo e Financeiro do Sicoob, Janderson Facchin. "A forte demanda nessa primeira operação demonstra a receptividade do mercado ao Sicoob e nos dá uma base muito positiva para continuarmos avançando nessa agenda", acrescenta.

O Sicoob reúne 315 cooperativas singulares (que presta atendimento diretamente ao público), 14 cooperativas centrais (conjunto de pelo menos três cooperativas) e o próprio Centro Cooperativo Sicoob (CCS). Ao todo, são mais de 10,2 milhões de cooperados em todos os Estados do País e no Distrito Federal, com mais de 4,7 mil pontos de atendimento.

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SICOOB/LFS/FATURAMENTO
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