Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Shopify lucra mais que o esperado no 3º trimestre, mas receita decepciona

Escrito por Pedro Lima (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A Shopify registrou lucro líquido de US$ 462 milhões no terceiro trimestre de 2026, alta de 75% ante os US$ 264 milhões apurados em igual período do ano passado. Em termos ajustados, o lucro por ação foi de US$ 0,49, ante US$ 0,34 um ano antes. O resultado veio acima do esperado por analistas consultados pela FactSet, de US$ 0,47.

A receita da plataforma de comércio eletrônico cresceu 32% na comparação anual, a US$ 3,742 bilhões, de US$ 2,844 bilhões, abaixo do consenso de US$ 3,745 bilhões. As receitas com soluções para comerciantes avançaram 35%, a US$ 2,906 bilhões, enquanto as de assinaturas subiram 20%, a US$ 836 milhões.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O volume bruto de mercadorias (GMV) negociadas por meio da plataforma atingiu US$ 119,145 bilhões, aumento de 29% em relação ao terceiro trimestre de 2025. O fluxo de caixa livre cresceu de US$ 507 milhões para US$ 816 milhões, com margem de 22%, ante 18% um ano antes.

Para o quarto trimestre, a Shopify projeta crescimento da receita na faixa baixa dos 30% na comparação anual e avanço do lucro bruto na faixa alta dos 20%. A empresa espera ainda que as despesas operacionais representem de 29% a 30% do faturamento.

A plataforma já superou US$ 1 trilhão em vendas acumuladas e processa cerca de 10% de todo o comércio eletrônico dos Estados Unidos, segundo o site da empresa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
SHOPIFY/BALANÇO/3º TRIMESTRE
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV