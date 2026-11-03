Shopify lucra mais que o esperado no 3º trimestre, mas receita decepciona

A Shopify registrou lucro líquido de US$ 462 milhões no terceiro trimestre de 2026, alta de 75% ante os US$ 264 milhões apurados em igual período do ano passado. Em termos ajustados, o lucro por ação foi de US$ 0,49, ante US$ 0,34 um ano antes. O resultado veio acima do esperado por analistas consultados pela FactSet, de US$ 0,47.

A receita da plataforma de comércio eletrônico cresceu 32% na comparação anual, a US$ 3,742 bilhões, de US$ 2,844 bilhões, abaixo do consenso de US$ 3,745 bilhões. As receitas com soluções para comerciantes avançaram 35%, a US$ 2,906 bilhões, enquanto as de assinaturas subiram 20%, a US$ 836 milhões.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O volume bruto de mercadorias (GMV) negociadas por meio da plataforma atingiu US$ 119,145 bilhões, aumento de 29% em relação ao terceiro trimestre de 2025. O fluxo de caixa livre cresceu de US$ 507 milhões para US$ 816 milhões, com margem de 22%, ante 18% um ano antes.

Para o quarto trimestre, a Shopify projeta crescimento da receita na faixa baixa dos 30% na comparação anual e avanço do lucro bruto na faixa alta dos 20%. A empresa espera ainda que as despesas operacionais representem de 29% a 30% do faturamento.

A plataforma já superou US$ 1 trilhão em vendas acumuladas e processa cerca de 10% de todo o comércio eletrônico dos Estados Unidos, segundo o site da empresa.