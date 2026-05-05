Shopee inaugura centros de distribuição em Vitória, Curitiba e Fortaleza

A Shopee anunciou a abertura de três centros de distribuição em Vitória (ES), Curitiba (PR) e Fortaleza (CE), como parte da expansão da sua malha logística no Brasil. As unidades, que devem gerar cerca de 900 empregos, têm capacidade conjunta para processar mais de 700 mil pedidos por dia.

Os novos centros operam no modelo cross-docking, no qual as mercadorias são rapidamente separadas e encaminhadas para entrega, reduzindo o tempo de armazenagem e acelerando o fluxo até o consumidor final.

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A iniciativa integra o plano de expansão logística da empresa no Brasil ao longo de 2026. No início do ano, a Shopee já havia inaugurado centros de fulfillment em Goiás, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Como resultado desses investimentos, o prazo médio de entrega foi reduzido em 1,5 dia no quarto trimestre de 2025, na comparação anual.

"Com a ampliação da capacidade em regiões estratégicas, conseguimos encurtar prazos e dar mais previsibilidade às entregas, ao mesmo tempo em que fortalecemos o ecossistema de vendedores locais", afirmou o head de expansão da Shopee, Rafael Flores.

Atualmente, a empresa soma 22 centros de distribuição no País, sendo 17 no modelo cross-docking e cinco de fulfillment, além de mais de 200 hubs logísticos e cerca de 3 mil Agências Shopee. A operação conta ainda com mais de 45 mil motoristas parceiros para as entregas.