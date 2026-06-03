Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Sherwin-Williams e Nippon Paint desistem de oferta conjunta pela AkzoNobel

Escrito por Sergio Caldas* (via Agência Estado)
Publicado em 03.06.2026, 11:34:00 Editado em 03.06.2026, 11:44:07
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A Sherwin-Williams e a Nippon Paint Holdings desistiram de tentar comprar a AkzoNobel, encerrando uma investida conjunta que havia culminado em uma proposta de aquisição de 12,49 bilhões de euros pela fabricante holandesa de tintas.

As duas companhias informaram que decidiram abandonar a operação depois que a AkzoNobel rejeitou duas ofertas totalmente em dinheiro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Em resposta, a AkzoNobel afirmou que seus conselhos de administração e de supervisão seguem recomendando, de forma unânime, uma "fusão entre iguais" com a norte-americana Axalta Coating Systems.

O acordo, anunciado no ano passado, prevê a criação de um grupo de tintas e revestimentos com valor de mercado combinado em torno de US$ 17 bilhões.

Segundo a AkzoNobel, a proposta mais recente apresentada por Sherwin-Williams e Nippon Paint avaliava a empresa em 73 euros por ação e previa uma oferta pública de aquisição pela japonesa Nippon, seguida posteriormente por uma divisão de ativos com a Sherwin-Williams, sediada em Cleveland.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Com informações da Dow Jones Newswires

*Conteúdo gerado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
AkzoNobel Aquisição desistência Nippon Paint oferta Sherwin-Williams
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV