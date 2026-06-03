Sherwin-Williams e Nippon Paint desistem de oferta conjunta pela AkzoNobel

A Sherwin-Williams e a Nippon Paint Holdings desistiram de tentar comprar a AkzoNobel, encerrando uma investida conjunta que havia culminado em uma proposta de aquisição de 12,49 bilhões de euros pela fabricante holandesa de tintas.

As duas companhias informaram que decidiram abandonar a operação depois que a AkzoNobel rejeitou duas ofertas totalmente em dinheiro.

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Em resposta, a AkzoNobel afirmou que seus conselhos de administração e de supervisão seguem recomendando, de forma unânime, uma "fusão entre iguais" com a norte-americana Axalta Coating Systems.

O acordo, anunciado no ano passado, prevê a criação de um grupo de tintas e revestimentos com valor de mercado combinado em torno de US$ 17 bilhões.

Segundo a AkzoNobel, a proposta mais recente apresentada por Sherwin-Williams e Nippon Paint avaliava a empresa em 73 euros por ação e previa uma oferta pública de aquisição pela japonesa Nippon, seguida posteriormente por uma divisão de ativos com a Sherwin-Williams, sediada em Cleveland.

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*Com informações da Dow Jones Newswires

*Conteúdo gerado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado