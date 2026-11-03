Shell vende participação em projeto de gás na Austrália para a XRG por cerca de US$ 1,45 bi
A Shell anunciou que fechou acordo para vender sua participação no projeto de gás North West Shelf, na Austrália, para a XRG, em uma operação que pode superar US$ 1,45 bilhão. A petroleira britânica informou nesta terça-feira que irá alienar sua fatia não operada de 16,67% no ativo localizado na Austrália Ocidental.
O North West Shelf produz gás para consumo doméstico e gás natural liquefeito (GNL) para exportação. Segundo a Shell, a XRG - dos Emirados Árabes Unidos - pagará um valor-base de US$ 1,45 bilhão, além de um pagamento contingente adicional atrelado a metas.
A conclusão da transação é esperada para 2027. Fonte: Dow Jones Newswires.
*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado