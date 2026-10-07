Shell vê margem de refino disparar para recorde no 3º trimestre em meio a guerra no Oriente

A Shell informou nesta quarta-feira, 7, que suas margens de refino dispararam para níveis recordes no terceiro trimestre, impulsionadas pela volatilidade gerada pelo conflito no Oriente Médio e por um aperto global de oferta nos mercados de combustíveis.

A petroleira, com sede em Londres, disse nesta quarta-feira que seu indicador de margem de refino ficou em US$ 42 por barril no terceiro trimestre, ante US$ 24 por barril no segundo trimestre. O recorde anterior era de US$ 28,04 por barril, registrado logo após o início da invasão russa em larga escala da Ucrânia, em 2022.

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A margem de refino mede a diferença entre o custo do petróleo bruto e o valor dos combustíveis produzidos a partir dele. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.