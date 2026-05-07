Shell mais que dobra lucro ajustado, mas prevê queda na produção
Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline
A Shell obteve lucro ajustado de US$ 6,915 bilhões no primeiro trimestre de 2026, mais do que dobrando o ganho de US$ 3,26 bilhões apurado no trimestre anterior, segundo balanço divulgado pela petrolífera anglo-holandesa nesta quinta-feira, 7.
O resultado superou a projeção média de lucro de US$ 6,36 bilhões de uma pesquisa de analistas conduzida pela Vara Research.
Apesar do avanço do lucro, a Shell alertou que a produção no segundo trimestre será menor, devido ao impacto esperado do conflito no Oriente Médio.
A produção da unidade integrada de gás deve cair para entre 580 mil e 640 mil barris de óleo equivalente por dia (boe/d), ante 909 mil boe/d no primeiro trimestre.
A produção de upstream (exploração e produção) deve ficar entre 1,62 milhão e 1,82 milhão de boe/d, ante 1,84 milhão de boe/d no primeiro trimestre.
A empresa também disse que recomprará US$ 3 bilhões em ações, abaixo dos US$ 3,5 bilhões em recompras anunciados nos trimestres recentes.
*Com informações da Dow Jones Newswires.
*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.