Shell lucra mais que o esperado no 2º trimestre e destaca produção recorde no Brasil

O lucro da Shell voltou a subir, impulsionado por um forte desempenho nas operações de trading e por preços mais altos em meio ao conflito no Oriente Médio, o que permitiu à gigante britânica de energia manter seu programa trimestral de recompra de ações.

O lucro ajustado do segundo trimestre - métrica amplamente acompanhada, que exclui certos ajustes ligados a preços de commodities e itens extraordinários - avançou para US$ 9,84 bilhões, ante US$ 6,915 bilhões no trimestre anterior. Analistas esperavam US$ 8,92 bilhões, segundo estimativas compiladas pela Vara Research.

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A recompra de US$ 3 bilhões repete o valor anunciado em maio, quando a empresa reduziu o montante de US$ 3,5 bilhões, e marca o 19º trimestre consecutivo com recompras de pelo menos US$ 3 bilhões.

A Shell afirmou que o desempenho reflete produção recorde no upstream no Brasil e utilização recorde de suas refinarias. Margens mais elevadas levaram o lucro ajustado da divisão de químicos ao maior nível desde o terceiro trimestre de 2021.

O conflito no Oriente Médio tem gerado um ganho inesperado para as grandes petrolíferas. As mesas de trading se beneficiaram do fechamento do Estreito de Ormuz pelo Irã - passagem estratégica no Golfo Pérsico por onde normalmente escoa cerca de um quinto do petróleo e do gás do mundo. As operações de upstream também vêm registrando lucros robustos com a alta dos preços, após clientes correrem para substituir a oferta retida na região. Já as empresas com capacidade de refino se beneficiam de margens em níveis recordes para produtos como diesel, querosene de aviação e petroquímicos.

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No segundo trimestre, a Shell gerou US$ 21,4 bilhões em fluxo de caixa operacional e reduziu a dívida líquida para US$ 42 bilhões, ante US$ 52,6 bilhões ao fim do primeiro trimestre.

A companhia afirmou ainda que o conflito levou à perda de cerca de 10% de sua produção total, devido a ativos danificados ou paralisados no Catar, onde controla a planta Pearl de gás para líquidos e detém 30% de participação em uma unidade de GNL da QatarEnergy.

*Com informações da Dow Jones Newswires

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*Conteúdo gerado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.