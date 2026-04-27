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Shell anuncia aquisição da canadense ARC Resources em valor patrimonial de US$ 13,6 bi

Escrito por Pedro Lima (via Agência Estado)
Publicado em 27.04.2026, 16:32:00 Editado em 27.04.2026, 16:42:06
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A Shell anunciou nesta segunda-feira, 27, um acordo definitivo para adquirir a canadense ARC Resources em uma transação que atribui à empresa um valor patrimonial de aproximadamente US$ 13,6 bilhões e valor da firma de cerca de US$ 16,4 bilhões, incluindo a assunção de US$ 2,8 bilhões em dívida líquida e arrendamentos.

A ARC é uma companhia de energia focada na bacia de xisto de Montney, nas províncias canadenses de Colúmbia Britânica e Alberta.

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Segundo a Shell, a aquisição adicionará imediatamente cerca de 370 mil barris de óleo equivalente por dia (kboe/d) em produção de líquidos e gás, elevando a taxa composta anual de crescimento (CAGR) da produção da companhia de 1% em 2025 para 4% até 2030.

Pelos termos do acordo, os acionistas da ARC receberão 8,20 dólares canadenses em dinheiro e 0,40247 ação ordinária da Shell por papel da empresa canadense, o equivalente a 32,80 dólares canadenses por ação com base no fechamento de mercado de 24 de abril. O valor representa prêmio de 20% sobre o preço médio ponderado por volume (VWAP) de 30 dias da ARC.

O pagamento do valor patrimonial será financiado com US$ 3,4 bilhões em caixa e US$ 10,2 bilhões em ações da Shell, por meio da emissão de aproximadamente 228 milhões de papéis.

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Em comunicado, o CEO da Shell, Wael Sawan, afirmou que a ARC é uma produtora "de alta qualidade, baixo custo e baixa intensidade de carbono" e que a operação "fortalece nossa base de recursos por décadas".

Já o CEO da ARC, Terry Anderson, disse que a transação permitirá aos acionistas "realizarem valor" e se beneficiarem do sucesso futuro da Shell.

A expectativa é de que a operação seja concluída no segundo semestre de 2026, sujeita à aprovação de acionistas, da Justiça e de órgãos reguladores.

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