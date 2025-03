Sheinbaum garante que negociações para tarifas dos EUA continuam e busca acordos até o dia 28

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, afirmou que as negociações para as tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, continuam e espera que até a sexta-feira, 28, acordos sejam feitos, antes do prazo de 4 de março, quando as medidas entram em vigor. Em coletiva de imprensa nesta segunda-feira, 24, a líder mexicana disse que busca outro telefonema com o republicano "custe o que custar", se for necessário.

Segundo Sheinbaum, a equipe do Ministério da Economia do México está em Washington, capital norte-americana, para "estudar" tarifas da China.

Ela disse que o país está explorando tarifas sobre países sem acordos de livre comércio.