A presidente do México, Claudia Sheinbaum, afirmou nesta quarta-feira (18) que teve uma reunião "muito boa" com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enquanto os dois países avançam nas negociações para reduzir as tensões comerciais.

"Continuamos avançando em nossa agenda comum", escreveu Sheinbaum em uma publicação no X após o encontro, realizado à margem da conferência da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec, em inglês), em Shenzhen, na China.

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Durante uma coletiva de imprensa, Sheinbaum afirmou que Trump recebeu informações sobre o andamento das discussões conduzidas pelo secretário de Economia mexicano com representantes do governo americano. Segundo ela, Trump estava de "muito bom humor" e disse que as negociações estão "muito avançadas".

Sheinbaum também disse que voltará a se reunir com o presidente americano durante a cúpula do G20, prevista para dezembro, em Miami, mas não forneceu mais detalhes.

O México também tem buscado tranquilizar Washington de que o estreitamento das relações com a China não prejudicará seus laços comerciais com os Estados Unidos. Na terça-feira, 17, o presidente da China, Xi Jinping, defendeu elevar as relações com o México a um "nível mais elevado" e aprofundar a cooperação em infraestrutura, tecnologia e energia limpa.

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Na semana passada, Trump ameaçou dobrar as tarifas sobre produtos mexicanos caso o país não impedisse a chegada de caravanas de migrantes à fronteira americana.