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ECONOMIA

Setores prejudicados pelo tarifaço expõem dificuldades a ministro em evento da ApexBrasil em SP

Escrito por Francisco Carlos de Assis (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Setores produtivos brasileiros diretamente impactados pelas tarifas impostas pelo governo dos Estados Unidos se inscreveram para apresentar suas demandas e relatar efeitos do tarifaço durante a apresentação do Plano de Diversificação de Exportações, realizada nesta terça-feira, 11, pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) e apresentado ao ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa.

O encontro ocorre no WTC Events Center, em São Paulo, em evento promovido pela agência.

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Segundo a lista de inscrições, participaram entidades representativas de segmentos que vão de bens de consumo e manufaturados a alimentos, rochas ornamentais e cadeias industriais.

Entre os setores inscritos estão: Abest, Abiepan, Centrorochas, Abiarroz, Abicab, Abicalçados, Abimapi, Abimo, Abiótica, Abit, Abrava, Anfacer, Apla, BFBA, CICB, Abiquifi, Abinee, Abra, Abihpec, Abimaq, Abimovel, Abipesca, Ibrac, Consevits-RS, IBGM, INP, Sindipeças e Abrafrutas.

A apresentação do plano, conforme o formato do evento, teve como foco ampliar alternativas de destino para exportações brasileiras e reduzir dependências comerciais em meio ao recrudescimento de barreiras nos EUA, abrindo espaço para que os setores detalhassem impactos nas vendas, contratos e perspectivas de acesso a mercados.

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EUA/TRUMP/TARIFAS/BRASIL/GOVERNO MEDIDAS/MDIC/SETORES/ENCONTRO
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