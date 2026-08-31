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Setor público tem superávit primário de R$ 1,361 bilhão em julho, revela BC

Escrito por Marianna Gualter (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O setor público consolidado (governo central, Estados, municípios e estatais, à exceção de Petrobras e Eletrobras) teve superávit primário de R$ 1,361 bilhão em julho, após déficit de R$ 55,313 bilhões em junho, informou o Banco Central nesta segunda-feira, 31. Em julho de 2025, o resultado foi deficitário em R$ 66,566 bilhões.

O superávit do mês passado foi menor do que o previsto pela pesquisa Projeções Broadcast, de R$ 6,600 bilhões, e ficou próximo ao piso do levantamento, de R$ 1,060 bilhão.

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Em julho de 2026, o governo central (Tesouro Nacional, BC e INSS) teve superávit primário de R$ 10,975 bilhões, segundo a metodologia da autoridade monetária. Já Estados e municípios tiveram resultado negativo de R$ 8,502 bilhões, enquanto as empresas estatais tiveram déficit de R$ 1,112 bilhão.

Isoladamente, os Estados tiveram déficit de R$ 6,880 bilhões, e os municípios registraram resultado negativo de R$ 1,623 bilhão.

Acumulado

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O setor público consolidado tem déficit primário de R$ 78,835 bilhões no acumulado de janeiro a julho de 2026, informou o BC. O montante equivale a 1% do Produto Interno Bruto (PIB).

O resultado reflete um déficit primário de R$ 82,400 bilhões nas contas do governo central, o equivalente a 1,05% do PIB, contra um superávit de R$ 13,558 bilhões nos governos regionais (0,17% do PIB). As empresas estatais têm déficit acumulado de R$ 9,993 bilhões, ou 0,13% do PIB.

Isoladamente, os Estados têm superávit de R$ 4,985 bilhões no acumulado de janeiro a julho (0,06% do PIB), e os municípios, saldo positivo de R$ 8,574 bilhões (0,11% do PIB).

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