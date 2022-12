Setor público tem pior saldo para meses de novembro desde 2016, revela BC

Thaís Barcellos e Antonio Temóteo (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O setor público consolidado (Governo Central, Estados, municípios e estatais, com exceção de Petrobras e Eletrobras) voltou a fechar no vermelho em novembro, informou nesta quinta-feira, 29, o Banco Central. O déficit primário foi de R$ 20,089 bilhões, o pior resultado nominal para o mês desde 2016 (R$ 39,141 bilhões), conforme a série histórica iniciada em dezembro de 2001.

continua após publicidade .

Em outubro, o resultado positivo foi de R$ 27,095 bilhões. Já no penúltimo mês de 2021, o superávit foi de R$ 15,034 bilhões.

O resultado primário reflete a diferença entre receitas e despesas do setor público, antes do pagamento dos juros da dívida pública.

continua após publicidade .

O déficit primário consolidado de novembro se mostrou mais negativo do que as estimativas de analistas do mercado financeiro. Conforme pesquisa do Projeções Broadcast, as projeções iam de déficit de R$ 19,500 bilhões a de R$ 10,510 bilhões. A mediana era negativa em R$ 16,000 bilhões.

Composição do mês

O resultado fiscal de novembro foi composto por um déficit primário de R$ 16,524 bilhões do Governo Central (Tesouro Nacional, Banco Central e INSS). Já os governos regionais (Estados e municípios) influenciaram o resultado negativamente com R$ 3,710 bilhões no mês.

continua após publicidade .

Enquanto os Estados registraram um déficit de R$ 2,633 bilhões, os municípios tiveram resultado negativo de R$ 1,077 bilhão.

As empresas estatais registraram dado superavitário de R$ 145 milhões.

Acumulado do ano

continua após publicidade .

As contas do setor público acumularam um superávit primário de R$ 137,807 bilhões no ano até novembro, o equivalente a 1,53% do Produto Interno Bruto (PIB), informou o Banco Central.

O resultado veio melhor que a mediana de R$ 122,050 bilhões do Projeções Broadcast, com piso de R$ 99,800 bilhões e teto de R$ 160,700 bilhões.

continua após publicidade .

O superávit fiscal no ano até novembro ocorreu na esteira do superávit de R$ 48,788 bilhões do Governo Central (0,54% do PIB). Os governos regionais apresentaram um superávit de R$ 83,533 bilhões (0,93% do PIB) no período.

Enquanto os Estados registraram um superávit de R$ 50,382 bilhões, os municípios tiveram um saldo positivo de R$ 33,152 bilhões. As empresas estatais registraram um resultado positivo de R$ 5,486 bilhões no ano até novembro.

Acumulado em 12 meses

De acordo com o Banco Central, as contas do setor público registraram superávit primário de R$ 137,930 bilhões em 12 meses até novembro. O resultado é equivalente a 1,41% do PIB.

As contas consolidadas estão no azul em 12 meses há um ano, desde novembro de 2021. Até outubro, o resultado primário consolidado era superavitário em R$ 173,054 bilhões.

O resultado fiscal positivo nos 12 meses encerrados em novembro é composto por um superávit de R$ 62,726 bilhões do Governo Central (0,64% do PIB). Já os governos regionais apresentaram um saldo positivo de R$ 70,735 bilhões (0,72% do PIB) no período.

Os Estados registraram um superávit de R$ 41,292 bilhões, os municípios apresentaram dado positivo de R$29,443 bilhões. As empresas estatais tiveram um resultado positivo de R$ 4,469 bilhões em 12 meses até novembro.