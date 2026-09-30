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ECONOMIA

Setor público tem déficit primário de R$ 82,077 bi em 12 meses até agosto

Escrito por Marianna Gualter e Mateus Maia (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O setor público consolidado (Governo Central, Estados, municípios e estatais, à exceção de Petrobras e Eletrobras) teve déficit primário de R$ 82,077 bilhões nos 12 meses encerrados em agosto, o equivalente a 0,62% do Produto Interno Bruto (PIB), informou o Banco Central nesta quarta-feira, 30. O saldo se tornou menos negativo na comparação com julho, quando o rombo era de 0,67% do PIB.

É o menor déficit como proporção do PIB desde fevereiro de 2026 (0,41%).

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O Governo Central (Tesouro Nacional, BC e INSS) teve déficit primário de R$ 71,156 bilhões, ou 0,53% do PIB, no acumulado de 12 meses até agosto deste ano, enquanto os governos regionais tiveram déficit de R$ 5,334 bilhões (0,04% do PIB).

Os Estados tiveram déficit de R$ 13,428 bilhões (0,10% do PIB), e os municípios, saldo positivo de R$ 8,094 bilhões (0,06% do PIB).

As empresas estatais tiveram déficit de R$ 5,587 bilhões, ou 0,04% do PIB.

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