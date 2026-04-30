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Setor público tem déficit primário de R$ 80,676 bilhões em março, afirma BC

Escrito por Cícero Cotrim e Marianna Gualter (via Agência Estado)
Publicado em 30.04.2026, 09:02:00 Editado em 30.04.2026, 09:12:32
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O setor público consolidado (governo central, Estados, municípios e estatais, à exceção de Petrobras e Eletrobras) teve déficit primário de R$ 80,676 bilhões em março, após déficit de R$ 16,388 bilhões em fevereiro, informou o Banco Central nesta quinta-feira, 30. Em março de 2025, o resultado foi superavitário em R$ 3,588 bilhões.

O déficit do mês passado foi maior do que previam as estimativas da pesquisa Projeções Broadcast. Todas negativas, elas iam de déficit de R$ 64 bilhões a R$ 75,40 bilhões, com mediana de R$ 67,8 bilhões.

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O resultado foi o melhor para o mês desde março da série histórica, iniciada em 2002.

Em março de 2026, o governo central (Tesouro Nacional, BC e INSS) teve déficit primário de R$ 74,813 bilhões, segundo a metodologia da autoridade monetária. Estados e municípios tiveram déficit de R$ 5,394 bilhões. As empresas estatais tiveram déficit de R$ 469 milhões.

Isoladamente, os Estados tiveram déficit de R$ 5,424 bilhões, e os municípios, superávit de R$ 29 milhões.

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Acumulado no ano

O setor público consolidado tem superávit primário de R$ 6,624 bilhões no acumulado de janeiro a março de 2026, informou o Banco Central. O montante equivale a 0,21% do Produto Interno Bruto (PIB).

O resultado reflete um déficit primário de R$ 17,046 bilhões nas contas do governo central, o equivalente a 0,53% do PIB, compensado por um superávit de R$ 29,576 bilhões nos governos regionais (0,92% do PIB). As empresas estatais têm déficit acumulado de R$ 5,902 bilhões, ou 0,18% do PIB.

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Isoladamente, os Estados têm superávit de R$ 22,101 bilhões no acumulado de janeiro a março (0,69% do PIB), e os municípios, saldo positivo de R$ 7,476 bilhões (0,23% do PIB).

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