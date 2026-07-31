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ECONOMIA

Setor público tem déficit primário de R$ 55,313 bilhões em junho, afirma BC

Escrito por Marianna Gualter e Mateus Maia (via Agência Estado)
Publicado em 31.07.2026, 09:00:00 Editado em 31.07.2026, 09:12:20
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O setor público consolidado (governo central, Estados, municípios e estatais, à exceção de Petrobras e Eletrobras) teve déficit primário de R$ 55,313 bilhões em junho, após déficit de R$ 56,131 bilhões em maio, informou o Banco Central (BC) nesta sexta-feira, 31. Em junho de 2025, o resultado foi deficitário em R$ 47,091 bilhões.

O déficit do mês passado foi mais intenso do que o previsto pela mediana da pesquisa Projeções Broadcast, de R$ 49,300 bilhões. As estimativas, todas negativas, iam de R$ 42,000 bilhões a R$ 56,400 bilhões.

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O resultado foi o maior déficit para o mês desde junho de 2021, quando somou R$ 65,508 bilhões.

Em junho de 2026, o governo central (Tesouro Nacional, BC e INSS) teve déficit primário de R$ 55,169 bilhões, segundo a metodologia da autoridade monetária. Estados e municípios tiveram resultado negativo de R$ 1,236 bilhão. As empresas estatais tiveram superávit de R$ 273 milhões

Isoladamente, os Estados tiveram déficit de R$ 956 milhões, e os municípios, de R$ 280 milhões.

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Acumulado

O setor público consolidado tem superávit primário de R$ 80,196 bilhões no acumulado de janeiro a junho de 2026, informou o Banco Central. O montante equivale a 1,20% do Produto Interno Bruto (PIB).

O resultado reflete um superávit primário de R$ 93,375 bilhões nas contas do governo central, o equivalente a 1,40% do PIB, somando a um superávit de R$ 22,061 bilhões nos governos regionais (0,33% do PIB). As empresas estatais têm déficit acumulado de R$ 8,882 bilhões, ou 0,13% do PIB.

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Isoladamente, os Estados têm superávit de R$ 11,864 bilhões no acumulado de janeiro a junho (0,18% do PIB), e os municípios, saldo positivo de R$ 10,196 bilhões (0,15% do PIB).

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